Ligue des Championnes - Brest Bretagne Handball : "Notre devoir est d'être prudent et professionnel"

Bella Gulden et le Brest Bretagne Handball jouent pour une place au Final Four de la Ligue des Championnes ce samedi à Metz

"Notre devoir est d'être très prudent et très professionnel". Dès le net succès (34-24) acquis dimanche dernier à l'Arena pour le 1/4 de finale aller de Ligue des Championnes contre Metz, Laurent Bezeau, l'entraîneur du Brest Bretagne Handball, a tenu à tempérer les choses.

"J'ai tellement souvent vu Metz, en regardant la télé, renverser des situations incroyables. C'est un grand club, une grande équipe et je préfère être très attentif et très prudent" continuait l'entraîneur d'un BBH à un match d'une nouvelle étape importante de son histoire.

Vers un premier Final Four pour le BBH ?

A la clé, il y a donc une place pour le Final Four disputé fin mai à Budapest, en Hongrie. Ce serait une première pour le BBH qui n'a jamais atteint ce stade de la compétition, seul Metz l'a fait en 2019. Vu l'ampleur du score, la qualification semble promise aux Brestoises, d'autant qu'elles ont gagné déjà trois fois en autant de rencontres disputées face aux Messines cette saison (deux en championnat, une en Ligue des Championnes).

Si on commence bien notre match...

"Si on commence bien notre match à Metz, on devrait effectivement se qualifier" admet Laurent Bezeau, évoquant la soif de gagne de son groupe "qui associe expérience, et une certaine jeunesse et ambition. Des joueuses ont gagné et d'autres ont envie de gagner. Elles se sont appropriées un projet et elles le portent sur le terrain".

L'avantage et le désavantage du large écart

Mais l'entraîneur brestois, en partance du club à l'issue de la saison, sait aussi que cette large avance peut présenter un danger. "L'avantage des 10 buts d'avance est qu'ils nous donnent confiance, mais le désavantage est que tu peux perdre en vigilance. En sport, dès qu'il y a un petit peu moins de concentration, de physique, de technique, et un peu partout, tu deviens une équipe qui va se faire rattraper partout. Ca nous est déjà arrivé cette saison. Donc attention !" D'autant que le BBH devra notamment faire sans deux de ses internationales. L'arrière gauche Kalidiatou Niakaté, blessée à la cheville en début de match dimanche dernier, pourrait manquer au club jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est moins grave pour la gardienne Cléopatre Darleux, aussi touchée à la cheville et également forfait.