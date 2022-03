Ligue des champions : belle victoire du Metz Handball à Dortmund

Le Metz handball a assumé son statut de favori, pour ce match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, à Dortmund, ce samedi. Les dragonnes s'imposent 30 à 22, dans cette rencontre que vous avez pu suivre en direct à la radio sur France Bleu Lorraine.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré la chaude ambiance, et bien soutenu par 150 supporteurs, Metz a creusé son écart dès la première mi-temps, terminée sur un grand écart de 9 buts en sa faveur (18-9). Un écart consolidé en seconde période malgré quelques moments de flottement. Avec 18 arrêts sur les 39 tirs qu'elle a subis, la gardienne Ivana Kapitanovic est la dragonne du match. Méline Nocandy, dans ses standards avec 6 buts (6/10 aux tirs) et Sarah Bouktit (5/6) ont apporté leur pierre à l'édifice. Les absences de De Paula et de N'Gouan n'ont pas trop pesé et l'écart final reflète, à la fois la différence de niveau et le scénario du match.

La finale à quatre en ligne de mire

Cette année, la qualification pour la finale à quatre de la Ligue des champions sera assurée à l'issue de ce tour, après le match retour aux Arènes de Metz. En effet, le vainqueur sera directement qualifié pour le final four de la ligue des champions féminine. C'est le grand objectif du Metz handball cette année.

Ce match a aussi été l'occasion de revoir dans les rangs des dragonnes la joueuse Grace Zaadi, qui a été libéré de son contrat avec le club de Rostov (Russie) pour la fin de saison.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le match retour de ce huitième de finale, aux Arènes de Metz, sera lui aussi à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine, radio officielle du Metz handball.