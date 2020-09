Ligue des Champions : changement d'adversaires pour la JDA

Du changement pour les basketteurs de la JDA pour l'édition 2020/2021 de la Ligue des champions. Au lieu de quatre groupes de huit équipes, comme prévu initialement, la compétition va se jouer avec huit groupes de quatre équipes. L'annonce a été faite jeudi 24 septembre 2020. La Jeanne change de groupe et se retrouve avec les Tchèques de Nymburk, les Turcs de Bursa, et le gagnant du match entre les Hollandais de Groningue et les Chypriotes de Keravnos. "Sur la base des informations reçues par le Groupe consultatif médical de la FIBA ​​pour le COVID-19 qui a examiné les dernières données et publications scientifiques fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Basketball Champions League a décidé d’adapter le format de sa compétition européenne", indique le club dijonnais dans un communiqué.

Le calendrier pas encore dévoilé

On ne connaît pas encore le calendrier précis pour la prochaine Ligue des Champions, mais on sait que les matchs auront lieu le mardi ou le mercredi. "Douze journées seront disputées d'octobre à janvier, en laissant deux semaines entre les matchs pour les équipes d'un même groupe. La première journée aura lieu les 20 et 21 octobre", précise l'organisateur. En attendant, la JDA a rendez-vous le 30 septembre 2020 pour conclure la Ligue des champions de la saison 2019/20, interrompue par la pandémie, avec le quart de finale contre Ankara.