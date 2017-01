Ligue des champions de basket: La SIG perd 75-72 face à Tenerife

En Ligue des champions de basket, la SIG a été battue ce mardi soir par les Espagnols de Tenerife au Rhénus sur le score de 75 à 72. Les Espagnols ont marqué le panier à trois points de la victoire sur le buzzer. Les Strasbourgeois abandonnent ainsi l'espoir de finir premier de leur poule.

Dans ce match au sommet de la Ligue des champions de basket, la SIG a fait la course en tête quasiment tout le match, mais elle s'est fait coiffer sur le fil par une solide équipe de Tenerife. Les Espagnols ont inscrit le panier à 3 points de la victoire sur le buzzer (75-72).

Les Strasbourgeois abandonnent ainsi quasiment toute chance de finir premiers de leurs poules. Ils auraient été qualifiés directement pour les 8èmes de finale de cette Ligue des champions. Ils devront probablement passer par la case des 16èmes de finale.

Mais face à Tenerife, une forte équipe espagnole troisième de son championnat, la SIG a prouvé qu'elle avait le niveau pour vivre comme l'an passé une belle aventure européenne. "Ca progresse, c'est plutôt positif, mais on a vu que ça n'était pas assez, analyse l'entraîneur Vincent Collet. Dans les dernières minutes, on a piqué du nez et c'est mental. On a envie de revivre une aventure européenne. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du Rhénus, ce match était quasiment du niveau de l'Euroligue. Ce sont des matchs qui vont nous aider à grandir. Il faut continuer à progresser pour pouvoir jouer sur tous les tableaux jusqu'à la fin, en espérant que la fin soit différente".

La SIG jouera son prochain match européen le mercredi 11 janvier chez les Serbes de Mega Leks à Sremska Mitrovica.