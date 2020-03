Ligue des champions de handball : Brest jouera son quart-de-finale en Russie

La route de Budapest, ville hôte de la finale à quatre de la ligue des champions féminine de handball, passera par le sud de la Russie.

En quart-de-finale de l'EHF Champions League, le Brest Bretagne Handball, deuxième de son groupe du tour principal, affrontera Rostov sur le Don, troisième de l'autre poule. Le vainqueur de ce duel se qualifiera pour la grand messe du handball européen.

Mieux classé à l'issue du tour principal, Brest aura l'avantage de recevoir au match retour, le weekend des 11 et 12 avril. Le match aller aura lieu le weekend précédent, quelques jours seulement après un choc de Ligue féminine à Metz.

Un quatrième duel contre Rostov

Le niveau va sensiblement augmenter pour le BBH, seulement accroché jusque là par le tenant du titre, Györ. Rostov est un grand nom du handball russe. Il a atteint la finale à quatre en 2018 (4e) et en 2019 (finaliste).

En quatre participations à une coupe d'Europe, Brest a déjà affronté six fois Rostov. Sans jamais l'emporter (en coupe EHF 2016/2017, puis en Ligue des champions 2017/2018 et 2018/2019). Brest a enregistré un nul et cinq défaites.

Mais les Russes semblent plus accessibles cette année. Metz s'est imposé deux fois lors de deux affrontements, cette saison, en Ligue des champions.