VIDEO - Ligue des champions de handball : Metz face à l'ogre hongrois de Györ

Ce dimanche, Metz Handball accueille les Hongroises de Györ en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match historique pour le club messin. Mais en face, l'adversaire est un vrai cador du handball mondial.

Les Arènes de Metz devraient être combles pour ce qui s'annonce d'ores et déjà comme le match de l'année pour Metz Handball. Le club lorrain reçoit Györ, ce dimanche à 17h, pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Jamais aucun club français n'était allé aussi loin dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est donc un match historique qui s'annonce.

Mais Metz aura fort à faire face à cette équipe Hongroise, finaliste de la compétition l'an dernier et qui l'a déjà remportée à deux reprises. En son sein, ce que la planète hand compte de meilleures joueuses. "Effectivement, face à ces individualités, si on veut exister, il faudra le faire en équipe, confirme le coach messin Manu Mayonnade. Il faudra mettre sa prestation individuelle au service du collectif. Mais on a des arguments à faire valoir et le gouffre qui nous sépare est bien moins conséquent que tout le monde veut bien le penser."

EN VIDEO - Le duel entre Metz Handball et Györ

Même si Metz n'a jamais battu Györ par le passé, on sent en effet que cette année pourrait être la bonne. Les Dragonnes ont fait déjouer deux autres gros calibres européens : Buducnost et Skopje, à chaque fois à domicile. Et la formule en aller-retour, avec le retour à l'extérieur pourrait se transformer en avantage en fonction du résultat de l'aller.

Mais on n'en est évidemment pas là. L'heure est pour l'instant aux 60 premières minutes. Déjà sollicitées ce mercredi en coupe de France, les handballeuses messines ont eu peu de temps pour préparer la grande échéance. Mais "l'excitation et le collectif pourront faire la différence, explique Grâce Zaadi, la capitaine messine. C'est toutes ensemble qu'on gagnera ce match." Elle confirme, par ailleurs, l'état d'esprit très bon du vestiaire en cette saison. Espérons que ça dure encore un peu.