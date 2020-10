Ligue des champions : "euphorie" et "concentration" pour la JDA avant la demie contre Burgos

La JDA Dijon est à une petite marche de la finale de la Ligue des champions de basket. Il leur faudra pour ça battre en demie le club espagnol de Burgos, vendredi 2 octobre 2020. Du côté des joueurs et des supporters, on ne s'emballe pas tout en rêvant d'une victoire finale.

Le rêve continue pour les basketteurs de la JDA Dijon. Après la qualification étriquée mercredi face à l'équipe turque d'Ankara (83-82), la Jeanne défie en demi-finale le club espagnol de Burgos, vendredi 2 octobre 2020, toujours à Athènes (Grèce). C'est d'ores et déjà le plus beau parcours du club en Coupe d'Europe, mais l'appétit vient en mangeant !

"Le titre, on y croit dans un coin de nos têtes, mais pour l'instant la finale c'est Burgos"

Comment les joueurs vivent-ils ce moment ? Jacques Alingué, le pivot de retour à Dijon cet été, n'était pas là au début de l'épopée, puisque la JDA dispute en ce moment la fin de la Ligue des Champions 2019/2020, interrompue au moment du confinement. "C'est deux fois plus kiffant" de faire partie de l'aventure, confie-t-il à France Bleu Bourgogne. "On savait que c'était que du bonus. Il y a de l’euphorie, il y a aussi de la concentration parce qu'à ce niveau là ça ne pardonne pas, raconte-t-il, en pleine préparation avant la demie. On profite du moment, ce n'est pas tous les jours qu'on joue un Final 8 ou même un final 4 !".

Le groupe est désormais focus sur ce nouvel adversaire, Burgos. "Ce sont des tops équipes européennes, des joueurs qu'on ne connait pas forcément, il faut être deux fois plus concentrés, détaille Jacques Alingué. Burgos c'est une équipe avec du talent, il va falloir s'adapter". Est-ce qu'ils pensent déjà au titre ? "On est tous des compétiteurs, donc on y croit dans un coin de nos têtes, mais pour l'instant la finale c'est Burgos, on va dire ça comme ça", s'amuse le joueur, adepte comme son coach Laurent Legname du sage précepte "match après match".

Du côté des supporters, "on se dit pourquoi pas?"

Isabelle Cote, membre du groupe de supporter le Kop Sud, est "sur un nuage" depuis la qualification. "On y croit jusqu'au bout, ils sont capables d'aller en finale, de gagner, ils l'ont fait à la Leaders Cup, explique-t-elle. Ils sont battants, c'est des guerriers, ils n'ont rien à perdre. On se dit 'pourquoi pas?', ils ont gagné contre l'ASVEL, ils sont capables de gagner contre de grandes équipes".

"On est très fiers de cette équipe, quand on voit qu'ils arrivent à faire encore un exploit" - Isabelle, supportrice de la JDA