Ligue des champions : désillusion pour le Metz Handball, éliminé par FTC en quart-de-finale

Le coup de massue pour le Metz Handball. Battu pour la première fois de sa saison aux Arènes de Metz, toutes compétitions confondues, par le club de Budapest, FTC, lors du quart-de-finale retour (33-26), il ne participera pas à la finale à quatre de la Ligue des champions. Sur l'ensemble des deux rencontres, les Hongroises ont inscrit un but de plus.

Metz d'abord en contrôle

En tout début de match, Metz contrôle la situation, et son adversaire obligé de se livrer en raison de son retard concédé à l'aller. Klujber retrouvée, Malestein aussi efficace qu'à l'aller, FTC prend les devants mais jamais avec une marge qui aurait pu faire douter les Messines. Jusqu'à deux buts d'avance tout au plus (17e, 9-7) mais s'en est alors suivi une belle séquence messine avec notamment trois buts de Jörgensen, meilleure marqueuse de la première période (4 buts sur 5 tirs) bien épaulée par Maslova. La Russe appelée à remplacer Vinter-Burgaard, blessée à l'aller et absente pour au moins trois semaines, a confirmée sa belle première période du match aller (3/5). A la pause, le score est de 17-17.

Metz perd le fil après la mi-temps

Comme en première période, FTC prend les rennes aux Arènes en seconde période. Sako moins en réussite qu'à l'aller, Depuiset prend le relais dans les buts lorrains mais sans plus d'efficacité et comme devant, de Paula n'est pas dans un grand jour, le doute parcours les Arènes de Metz (20-24, 39e). Manu Mayonnade prend un temps mort mais son attaque ne parvient plus à marquer, à l'image Horacek qui manque un face à face (40e). Depuiset sort quelques parades mais les Hongroises reviennent à égalité sur l'ensemble des deux rencontres grâce à un but de Lekic (21-27, 46e).

La fin de rencontre est électrique. Chaque séquence âprement disputée. Le but de Bölk (23-30, 53e) fait basculer FTC devant sur l'ensemble des deux rencontres. Sarah Bouktit mise en échec par le poteau, Tamraa Horaeck qui perd un face à face contre la gardienne, Metz perd progressivement pied et ses illusions.

Une grosse déception pour les 4670 spectateurs qui avaient garni les Arènes. Il ne reste plus que la finale de coupe de France, dans un peu plus d'un mois, pour remporter un nouveau titre cette saison.