Ligue des Champions : entrée en lice fracassante pour Metz Handball

Elles se sont baladées ! Les Dragonnes ont remporté leur premier match de Ligue des Champions de handball, face aux Croates de Koprivnica ce dimanche aux Arènes. Dans leur ligne de mire, déjà : le Final Four de la compétition.

Metz, France

Démarrage en fanfare pour les Dragonnes, en Ligue des Champions ! Premier match, et première victoire pour Metz Handball, qui s'est baladé 40 à 26 face aux Croates de Koprivnica, ce dimanche aux Arènes de Metz.

Cette entrée en matière n'était pourtant pas gagnée d'avance. Les championnes de France en titre devaient composer avec l'absence de quatre joueuses titulaires : Xenia Smits, Laura Glauser, Laura Flippes et Orlane Kanor. Elles ont été remplacées, en partie, par des joueuses du centre de formation.

Energie, investissement, agressivité

Autre écueil à éviter : les redoutables adversaires du jour, les Croates du club du Vegeta Podravka. Une équipe que les Messines connaissaient peu. "Elles étaient très solides [quand on les a vues] en vidéo", témoigne l'ailière messine, Manon Houette. "Mais dans l'énergie, l'investissement et l'agressivité qu'on a pu mettre, on a fait un très beau match".

Objectif Final Four

Analyse partagée par Emmanuel Mayonnade, l'entraîneur de Metz Handball : "Nous avons tous l'ambition de retourner au Final Four", le dernier carré de la compétition, atteint pour la première fois de son histoire par le club messin l'an dernier. "Mais le parcours est long, très long. Il fallait donc bien commencer cette compétition pour valider notre objectif". Mais l'équipe de ce dimanche "a le niveau parfait pour la Ligue des Champions. On est très contents", a encore confié l'entraîneur des Dragonnes.

Metz handball a désormais rendez-vous ce dimanche 13 octobre à Budapest en Hongrie, face à une équipe, le FTC, une équipe que les Messines n'ont encore jamais battue.