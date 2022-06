Ligue des champions : "l'objectif, c'est la finale" dit Thierry Weizman, le président du Metz Handball

France Bleu : Budapest n'est plus une échéance. Metz Handball y est...

Thierry Weizman : le compte à rebours dure depuis depuis la rentrée. Depuis notre atterrissage, la montée dans le bus, ces points médias, toute l'organisation, c'est allé crescendo jusqu'à ce qu'on pénètre dans cette salle absolument extraordinaire. Il va falloir le faire comprendre aux filles, mais j'imagine que c'est dans la tête de tout le monde.

France Bleu : vous qui avez tout vécu, des hauts, des bas, vous vivez ce moment comment ? Il y a un stress particulier ?

Thierry Weizman : j'ai de la chance car je ne sais combien de Présidents ont vécu deux "final four". Parfois, ça n'arrive jamais, ou une fois... C'est un stress organisationnel, pour être sûr que tout se passe bien, mais ce n'est pas un stress sportif. Je me dis qu'on ne peut pas faire plus mal que la première fois ou qu'on peut forcément faire mieux. Ce serait absolument extraordinaire d'aller en finale, c'est vraiment le but, mais si on n'y va pas, je le dis sans que les joueuses et le staff m'entendent, je serais déjà très content de figurer parmi les quatre meilleures équipes du monde.

D'un côté, on a peut-être un capital confiance. De l'autre, elles ont un sentiment de revanche

France bleu : une fois l'objectif atteint, il n'y a plus de limites...

Thierry Weizman : tout est possible. On a une échéance incroyable contre un club qu'on a déjà battu deux fois et j'espère qu'on ne va pas tomber dans le piège comme ça avait été le cas avec Rostov, en 2019. D'un côté, on a peut être un capital confiance par rapport à Vipers. De l'autre, elles ont un sentiment de revanche. C'est probablement, avec le match de Brest le weekend dernier, le match le plus important de l'année. Parce qu'ensuite, sur une finale, tout est possible. Ce serait incroyable car, en terme de budget, on est aussi le petit Poucet.

France Bleu : est ce que vous repensez à votre prise de pouvoir à Metz Handball? C'est le genre d'événement qui permet de mesurer le chemin parcouru...

Thierry Weizman : incontestablement. Mais ce n'est pas juste la prise de pouvoir car j'ai la chance d'avoir vécu les 24 titres, comme président ou médecin. Je dis toujours que nos premiers déplacements, avec Olivier Krumbholz, en Coupe d'Europe, on prenait douze ou quinze buts dans les pays de l'Est. Ensuite, on s'est qualifié une première fois pour la Champion's League. Sur un tour préliminaire. On se qualifiait au goal average. On est passé ensuite au point au tour principal. Puis en quart de finale. On y est arrivé la première fois et on a pris une volée contre Bucarest. La deuxième fois, c'est passé, puis un final four... Ce qui m'intéresse, c'est la croissance du club, le stabiliser dans les quatre meilleurs du monde. Quand je regarde 20 ou 30 ans en arrière, je me dis que c'est absolument incroyable puisque les clubs du Nord et les clubs de l'Est ont régné sans partage.

