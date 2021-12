Ligue des champions : la JDA Dijon bat Lavrio et fait un grand pas vers la qualification

La belle opération des joueurs de la JDA Dijon, pour la 5e journée de Ligue des Champions. Ils ont lourdement battu le club grec de Lavrio, 73-49, mardi 14 décembre 2021, au Palais des sports de Dijon. C'est leur 3e victoire cette saison dans cette Coupe d'Europe.

"Le plan qu'on avait a été exécuté à plus de 90%"

"J'étais vraiment inquiet pour ce match, je savais qu'ils viendraient pour gagner, se satisfait le coach de la JDA, Nenad Markovic. Le plan qu'on avait a été exécuté à plus de 90%. On a été très concentrés. On veut aller dans le top 16 de cette Coupe d'Europe, puis dans le top 8".

La JDA fait une belle opération en vue de la qualification

La JDA devait s'imposer avec au moins deux points d'écart, comme l'expliquait le directeur sportif Fabien Romeyer dans le programme d'avant-match édité par le club. Le contrat est largement rempli, avec cette avance de 24 points. Désormais, la Jeanne doit attendre le résultat de l'autre match du groupe, Malaga - Nijni Novgorod. "Si Malaga gagne, on est sur d'être deuxièmes", résume Nenad Markovic. Pues, viva Espagna (pour demain en tout cas).

Une deuxième place synonyme d'une qualification pour un match de barrage, avant, en cas de victoire, d'atteindre le Final 16.

Un marathon s'annonce

La fin du mois de décembre s'annonce chargée pour les basketteurs dijonnais. Samedi, ils retrouveront leur ancien coach, Laurent Legname, et leurs anciens coéquipiers Axel Julien et Alexandre Chassang, sur le parquet de la JL Boug. Puis la JDA se déplacera en Russie mardi 21 décembre à Nijni Novgorod pour le dernier match de cette phase de groupe de BCL. Avant le "match de Noël" face à Strasbourg le 23 décembre. Un enchaînement Russie - Alsace qui déplait à l'entraîneur dijonnais. "Beaucoup de matchs, Ce n'est pas humain pour les joueurs", regrette Nenad Markovic. Un dernier déplacement, à Cholet, conclura l'année 2021 le 27 décembre.

Le film du match à retrouver sous ce tweet

