Ligue des champions : le coup passa si près pour le Brest Bretagne Handball à Györ

Brest, France

Le Brest Bretagne Handball, cette saison, c'est décidément sérieux.

Le BBH est passé à deux doigts d'un authentique exploit, ce dimanche soir, à Györ (Hongrie), lors de la première journée du tour principal de la Ligue des champions. Brest a livré un match remarquable, a mené tout le match hormis sur la première possession, mais doit finalement se contenter du match nul (27-27).

Les regrets sont réels, mais ne doivent pas atténuer la performance réalisée : l'an passé, les Brestoises avaient terminé le tour principal à la dernière alors que Györ avait remporté une troisième ligue des champions consécutive.

Un très gros début de match

Brest a dominé tout le match. Bien plus en réussite au tir que son adversaire, à 69 % de réussite au tir, et mettant en échec les gardiennes adverses dont l'ex-Messine Amandie Leynaud (10 % d'arrêt), le BBH a compté jusqu'à six buts d'avance (12-6, 11e).

Il a manqué un peu d'expérience et de fraîcheur. Les Brestoises comptaient encore trois buts d'avance à la 50e, mais elles n'ont pu marquer qu'une seule fois dans les dix dernières minutes.

Toujours invaincu en Ligue des champions, le BBH est co-leader de la poule avec Györ. Dimanche prochain, il se rendra à Ljubljana, en Slovènie, pour affronter Krym, lanterne rouge du groupe.