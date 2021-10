Ligue des champions : Metz Handball à l'assaut de Györ

Le plus beau palmarès féminin du handball français affronte le plus beau plus beau palmarès de l'ère moderne lors de la quatrième journée de Ligue des champions. Metz Handball reçoit les Hongroises de Györ dans un choc entre équipes toujours invaincues.