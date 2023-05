Ligue des champions : Metz Handball a un travail à terminer contre FTC

Dans l'histoire du handball français, seul les messieurs du PSG ont réussi cette performance.

Si ce dimanche, chez lui, le Metz Handball achève le travail face à FTC, vice-champion de Hongrie, il se qualifiera pour une troisième finale à quatre de Ligue des champions en quatre ans. La place logique de cette équipe compte tenu de ce qu'elle prouve sur le terrain depuis le début de saison, et de ce qu'elle a encore démontré lors du match aller.

Achever le travail, c'est à dire gagner, faire match nul... ou bien perdre par un écart maximal de cinq buts... ou un écart de six à condition alors de ne pas encaisser plus de 31 buts.

FTC revanchard, mais Metz doit se préoccuper de lui-même

Deux dernières hypothèses qui semblent inconcevables sur le papier. Même le calendrier biscornu de cette saison n'a pas eu de prise sur le niveau et la capacité de concentration du Metz Handball. Lors du quart-de-finale aller , remporté 32-26 dans une salle petite mais pleine et chaude à Erd, près de Budapest, il y'a huit jours, il a démontré que le concernant, on ne pouvait parler de densité offensive, mais bien de richesse. Tout n'a pas été parfait, il y'a eu de la fébrilité en première période. Mais l'essentiel s'est vu sur la feuille de statistiques : une marque messine bien mieux répartie, Maslova a surpris son monde, comme Jörgensen qu'on disait pourtant diminuée, tandis que FTC a existé grâce à son arrière Bölk et son ailière Malestein.

Ce sera encore l'une des clés du match pour des Dragonnes. Elles doivent effectivement s'attendre à un adversaire qui jouera le tout pour le tout. FTC, c'est du costaud, et difficile d'imaginer Katrin Klujber, leader de FTC, l'une des meilleures marqueuses de Ligue des champions cette saison, passer encore une fois au travers, mais le Metz Handball a de telles ambitions qu'il doit avant tout se préoccuper de lui-même : mettre la même énergie défensive qu'à l'aller pour installer son jeu d'attaque plus riche et plus varié que celui de son adversaire.

Plus Metz Handball s'imposera, plus le temps jouera en sa faveur, et chauffera une salle des Arènes à guichets fermés depuis plusieurs jours, et qui rêve de retourner en Hongrie. Pas à Erd, mais bien au MVM Dome de Budapest, hôte de la finale à quatre.