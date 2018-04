Metz, France

Finie la Ligue des champions pour les Dragonnes. Les handballeuses messines disent adieu à leur rêve d'entrer dans le petit cercle des quatre meilleures équipes européennes. La victoire face à Bucarest dimanche (27-20), dans un quart de finale retour animé, n'a pas suffi à effacer l'écart bien trop conséquent du match aller.

Pourtant, les Dragonnes ont longtemps cru à la qualification dans ce match. Jamais menées au score, entreprenantes offensivement et solides défensivement, les Messines ont largement dominé une équipe roumaine très timide. Les ailières sont adroites face au but et la gardienne Marina Rajcic montre tout son talent (15 arrêts au total), envieuse de rattraper sa prestation catastrophique du match aller. Bucarest se confronte à un mur jaune en place et repart au vestiaire avec 5 buts de retard (14-9).

En seconde période, les Messines poussent et perturbent des Roumaines désorientées. Motivées par le coach Manu Mayonnade, les Dragonnes parviennent, à vingt minutes du coup de sifflet final, à creuser un écart de 9 buts (19 à 10) dans des Arènes combles et festives. Mais une très bonne séquence des Bucarestoises freine les ardeurs mosellanes. Finalement, les Messines ne passent pas la barre symbolique des 13 buts d'écart, synonyme de qualification mais remportent la partie avec 7 buts d'écart (27-20).

Au final, les Dragonnes sortent de cette Ligue des champions par la grande porte. Elles ont prouvé qu'elles avaient le niveau européen et que le faux-pas de la semaine dernière en Roumanie n'était qu'un accident de parcours.