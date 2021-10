Ligue des champions : contre Györ, il n'a vraiment pas manqué grand chose au Metz Handball

Metz Handball a fait plus que soutenir la comparaison face à Györ, monument du handball européen, sacré cinq fois champion d'Europe, mais s'incline 29-33. C'est la première défaite messine de la saison.

La série d'invincibilité du Metz Handball ce saison, huit victoires avant le coup d'envoi dont trois en Ligue des champions, était soumise à rude épreuve ! Györ, quintuple champion d'Europe, s'invitait dans des Arènes bien remplies pour la 5e journée de la Ligue des champions. Le club hongrois a plus que tremblé, mais a fini par s'imposer 29-33.

En première période, ce fut le combat physique attendu. Une rencontre particulièrement rythmée comme en témoignent les avertissements précoces reçus par Nocandy et Micijevic. Offensivement, c'est la pivot N'Gouan qui a porté Metz en début de rencontre avec trois buts (9-7, 16e). Défensivement, Metz a pu tanguer quand Györ, particulièrement tranchant dans l'axe, a signé un 6-1 en sortie de temps mort (10-13, 22e) mais les Dragonnes se sont remis dans la rencontre grâce à Nocandy, malchanceuse jusque là, mais auteure de quatre buts pour finir la période (15-16, mi-temps).

Györ n'a pas marqué pendant 9 minutes et 50 secondes

Mise à l'honneur avant le coup d'envoi, l'ex-Messine Laura Glauser débutait la seconde période dans le but de Györ. Son arrêt de la hanche (34e) ainsi que le penalty repoussé par Amandine Leynaud (35e) empêchait Metz de reprendre l'avantage malgré un excellent début de mi-temps. Un entame marquée par les arrêts de Kapitanovic, restée quasiment dix minutes sans prendre de but. Une éternité pour une équipe comme Györ !

Alors qu'il n'avait plus mené au score depuis le quart-d'heure, Metz Handball basculait devant grâce à un nouveau but de de Paula, meilleure marqueuse avec sept buts (17-16, 36e). Comme en première période, Györ mettait à profit un temps-mort (7-2 entre les 40e et 47e) pour repasser devant. Les Hongroises allaient compter jusqu'à trois buts d'avance (23-26, 52e) mais dans un ultime sursaut, insufflé notamment par Valentini (26-26, 54e), Metz parvenait à revenir à hauteur mais sans parvenir à reprendre les rênes d'une passionnante jusqu'au bout (29-33, score final).

De la fierté, mais un peu de regrets, aussi.