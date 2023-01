Ligue des champions : Metz Handball prend sa revanche sur les Danoises d'Esbjerg

Le Metz Handball l'a emporté 26-24, ce dimanche aux Arènes contre l'équipe danoise de Team Esbjerg à l'occasion de la 10e journée de la Ligue des champions féminine.

Muselées en début de rencontre, Bruna de Paula et Chloé Valentini, meilleures marqueuses messines en coupe d'Europe cette saison, ont eu du mal à exister contre une défense âpre et une gardienne adverse Amalie Milling longtemps en état de grâce avec 17 arrêts. En seconde période, les Messines s'en sont remis aux jets de sept mètres de leur demi-centre danoise Kristina Jörgensen, et aux treize précieux arrêts de Camille Depuiset, puis ont fait la différence dans les dix dernières minutes.

En plus de consolider sa place de leader de la poule de Ligue des champions, le Metz Handball a obtenu la revanche qu'il voulait. Esbjerg reste, à cette heure, la seule équipe à les avoir battu cette saison, Team Esbjerg. A l'aller, au Danemark, l'équipe de Manu Mayonnade avait perdu sèchement (35-28).