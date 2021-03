Ligue des champions : Metz Handball qualifié sur tapis vert face au Borussia Dortmund

Sans jouer, le Metz Handball s'est qualifié pour les quarts-de-finale de la Ligue des champion féminine.

Dans un communique publié ce dimanche soir, l'EHF, la confédération européenne, organisatrice de la compétition, officialise la qualification sur tapis vert du club champion de France aux dépens du Borussia Dortmund. Le club allemand, qui ne s'était pas déplacé pour disputer les huitièmes de finale, prévus les 12 et 14 mars à Nancy, car ses dirigeants estimaient que le Metz Handball avait dissimulé un cas positif de Covid-19, est jugé responsable de l'annulation des rencontres. déclarées perdues 10-0

Dans son communiqué, l'EHF acte "l'échec de Metz Handball à communiquer l'un des résultats positifs d'une joueuse mais parvient à la conclusion que le club français avait néanmoins signalé le problème aux autorités sanitaires nationales et a suivi les procédures ultérieures, à savoir que la joueuse a été isolée de l'équipe et que toutes les autres joueuses ont été testées. De plus, Metz Handball s'est conformé aux exigences de tests supplémentaires demandés par l'EHF."

Dortmund a sept jours pour faire appel

Le Borussia Dortmund dispose d'une semaine pour faire appel. En quart-de-finale, Metz affrontera le Brest Bretagne Handball, qualifié (sur le terrain) face aux Danoises d'Esbjerg.