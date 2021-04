Ligue des champions : Metz Handball s'est ressaisi mais n'a pas fait trembler Brest

Brest y est ! En faisant match nul 26-26 aux Arènes de Metz en quart-de-finale retour de la Ligue des champions féminine, le club finistérien s'est qualifié pour la première finale à quatre de son histoire. Il devient le second club français à y parvenir après Metz, en 2019.

Fort de ses dix buts d'avance conquis à l'aller, à Brest, le BBH a géré sans problème au match retour.

Le Metz Handball a tenté le tout pour le tout dès le début de rencontre. Avec un jeu plus efficace, en sortant systématiquement sa gardienne sur chaque phase offensive afin d'attaquer avec une joueuse de champ supplémentaire, ou en faisant défendre Yvette Broch très haut... Il s'est vite soumis à l'idée qu'il n'était pas de taille pour renverser la situation.

Brest a contrôlé la première période terminée sur une avance de trois buts, sa plus large avance de la période (17-14).

Le rythme est, logiquement retombé en seconde période. Résigné, Metz a quand même joué pour remporter la rencontre face à des Brestoises qui ont fait tourner. Peine perdu, malgré le 7/7 de Micijevic aux tirs, et une avance de deux buts au maximum en fin de rencontre, le score final est de 26-26.

Les Dragonnes messines ont, au moins, la satisfaction d'avoir réagi après être passé au travers lors des deux dernières confrontations directes. Ca n'efface pas la déception, et la frustration de constater une fois de plus que Brest est, largement, au-dessus.

Je ne peux expliquer à quel point je suis heureuse (...) Désormais, j'espère que tout va bien se passer d'ici le Final Four car on peut s'attendre à tout avec la situation très spéciale liée au COVID. J'espère qu'on va arriver à Budapest en bonne santé. Mais c'est sûr, on y va pour chercher une médaille ! Ana Gros (Brest)

Les deux équipes se retrouveront le 24 avril en demi-finale de la coupe de France. Puis, peut-être en finale du championnat si Metz parvient à assurer sa seconde place.

Je suis déçue, c'était notre objectif d'aller au Final Four. On va essayer d'apprendre encore et on voulait se retrouver sur ce match, retrouver notre jeu. On reste une belle et magnifique équipe avec un bel état d'esprit et avec des joueuses qui se battent. Hatadou Sako (Metz)