Ligue des champions : Metz Handball s'impose à domicile contre Odense (38-31)

Le score peut paraître flatteur pour Metz Handball, tant l'affiche fut serrée pendant une cinquantaine de minutes. Les Dragonnes, en tête de deux unités à la pause, laissent revenir leurs adversaires d'Odense en seconde période avant même de passer derrière. Mais au final, un ultime coup d'accélérateur en fin de rencontre permet aux joueuses de Manu Mayonnade de prendre le meilleur ce samedi aux Arènes (38 à 31).

L'essentiel est assuré

En l'absence de la gardienne Hatadou Sako, Ivana Kapitanovic ne paraît pas étincelante dans les cages. Manu Mayonnade lance donc Mélanie Halter, une jeune du centre de formation pour la deuxième période, et la recette fonctionne. "Elle arrête notamment un pénalty qui aurait pu changer la physionomie des dernières minutes", décrit-t-il. Ainsi, bien épaulée par les 10 réalisations de l'arrière gauche Camila Micijevic, la formation messine parvient à prendre la victoire.

Un succès devenu indispensable tant les Norvégiennes de Vipers, juste derrière au classement du groupe, sont en forme, après avoir écrasé Krim 37 à 20 ce samedi. Les Messins conservent donc l'avantage, et la deuxième place de la poule, synonyme de qualification directe en quart de finale, alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer. Pour les Dragonnes, le rendez-vous est fixé dimanche en Russie contre le CSKA Moscou. Pour les Norvégiennes, il faudra s'imposer contre Györ, invaincues jusque là, samedi prochain.

La tête au championnat

"Pour être honnête, on n'a pas parlé de ce match de Moscou dans les vestiaires", confie Manu Mayonnade. Parce que la semaine des Messines est chargée et qu'il y a d'ici là un match de LFH à jouer à Bourg-de-Péage, mercredi à 20h : "l'un des déplacements compliqués du championnat". "Mon esprit est tourné vers ce match, après on verra pour Moscou", ajoute l'arrière-droite Louise Burgaard. Cette dernière prendra l'avion samedi, tôt le matin, avec ses coéquipières, pour ce match crucial.