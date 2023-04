Ligue des champions : "On ne peut parler de favoris" prévient Camille Depuiset avant FTC - Metz Handball

France Bleu : presque 75 jours après votre précédent match de Ligue des champions, est-ce que vous ressentez comme un regain d'excitation avant ce quart-de-finale ?

Camille Depuiset : **"**En effet, il va falloir vite retrouver le rythme qu'un match de Ligue des champions requiert, mais il y'a eu des matchs importants en championnat , des rencontres internationales donc on ne manque pas de rythme. La Ligue des champions, c'est un autre domaine, mais on ne manquera pas de rythme physiquement. Et on a hâte, surtout avec la belle échéance devant nous."

Durant cette période, contre Brest ou Paris 92 notamment, Metz n'a pas semblé subir de décompression, même inconsciente, même mentale. Comment l'expliquer ?

"On ne pouvait se le permettre, que ce soit pour décrocher le titre, il le fallait pour être sûr de rejouer la Ligue des champions la saison prochaine, ou se qualifier pour la finale de la coupe à Bercy . Avec l'exigence qu'on se fixe au quotidien, à l'entraînement, lors des préparations de match, on est resté dans nos routines de préparation, peu importe l'adversaire ou la nature du match."

"La défense, les montées de balle, le repli défensif seront des clés de cette rencontre"

FTC s'annonce un adversaire redoutable, habitué des quarts-de-finale de Ligue des champions. Metz Handball va devoir assumer son étiquette de favoris.

"Bien sûr, mais à ce stade-là, on ne peut pas vraiment parler de favoris. Personne n'est là par hasard, tout le monde peut prétendre remporter la compétition. FTC est en confiance, vient de battre Györ, a des supporteurs qui vont mettre l'ambiance, et le final four se joue dans leur ville. On y va donc avec la plus grande méfiance, ce n'est pas n'importe quelle équipe, tous les postes sont doublés. C'est compliqué de prédire quoi que ce soit, si ce n'est qu'un énorme combat nous attend."

De ce que vous en avez vu à la vidéo, à quel type d'adversaire vous attendez-vous ?

"FTC a une très bonne base arrière, et joue très vite ses attaques placées. On devra rester dans nos standards, défendre fort et remonter les ballons rapidement. La défense, les montées de balle, le repli défensif seront des clés dans cette rencontre."

Katrin Klujber est l'une des meilleures marqueuses de la Ligue des champions. Comment la contrer ?

"C'est une joueuse capable de tirer de loin comme de déborder mais n'y a pas qu'elle, il y'a Lekic, Bölk, Stolle, de bonnes ailières et des bonnes pivots. Avec juste une joueuse, FTC n'en serait pas arrivé là. Il va falloir l'embêter le plus possible, mais ne pas mettre toute notre énergie sur elle."