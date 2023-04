Ligue des champions : pour le Metz Handball, la route vers la finale à 4 de Budapest passe par... Budapest

Deux mois et deux semaines plus tard, revoici la Ligue des champions pour le Metz Handball.

Exempté de barrages qualificatifs puisqu'il a terminé premier de sa poule , et s'est donc qualifié directement pour les quarts-de-finale, le Metz Handball s'est retrouvé plus de dix semaines sans rencontres européennes. Il reprend en fanfare, ce samedi, contre le vice-champion de Hongrie, FTC, le club phare de Budapest.

Avantage Metz...

Les Dragonnes ont surpris même les plus optimistes des pronostiqueurs lors de la phase de poules, tandis que FTC s'est classé 4e de son groupe. Mais à ce stade de la compétition, les classements n'entrent plus en compte. Ils peuvent garantir un petit avantage moral et permettent de recevoir au match retour, mais le Metz Handball sait très bien qu'il va devoir, une fois de plus, démontrer que cette longue séquence sans rencontre européenne ne lui a pas empêché de rester sous pression, et de se maintenir à haut niveau. En février et mars, il a assuré chacun de ses gros matchs sans trop trembler, et a accroché le titre de champion en suivant le calendrier qu'il s'était fixé.

Un gros match, c'en sera assurément un, samedi et, en ce sens, retrouver Bruna de Paula, capitaine et leader offensive messine, blessée depuis trois semaines , peut représenter un atout, en espérant que la Brésilienne sera tout de suite dans le rythme.

... mais prudence

FTC n'a peut-être pas l'aura de son voisin Györ, mais cette équipe a l'habitude de se hisser en quart-de-finale. Si elle n'en a plus remporté depuis 2015, elle vient de remporter la coupe de Hongrie (29-28) contre son rival, le weekend dernier. L'an dernier, ce n'est qu'en raison de la différence de but qu'elle n'a pas été sacrée champion de Hongrie.

Le danger est bien ciblé avec trois joueuses parmi les douze meilleures marqueuses de la Ligue des champions notamment Katrin Klujber, auteur de 101 buts en 15 rencontres, à 65,4 % de réussite au tir. L'arrière droit sait aussi recevoir le soutient de son homologue à gauche, Emily Bölk, et de l'ailière droit, Angela Malestein. A elles trois, elles ont inscrit 60 % des buts de leur équipe jusque là. La défense messine, la meilleure de la phase de poule, sait à quoi s'en tenir.