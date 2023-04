Ligue des champions : taille patron contre FTC, le Metz Handball prend une belle option

Le Metz Handball a encore démontré qu'il avait largement l'étoffe d'un favori de cette Ligue des champions 2023. Il fallait être solide pour l'emporter de six buts (32-26) comme les Dragonnes l'ont fait dans la salle de FTC, malgré quelques moments de fébrilité en première période.

ⓘ Publicité

Metz a livré une première période costaude, malgré une Erd Aréna remplie d'un peu plus de 2.000 supporteurs hongrois (et d'une quinzaine de Messins) aussi bruyants qu'attendu. Défensivement, ce fut un gros combat que Metz a remporté grâce aux arrêts de Sako (8), en limitant son adversaire à 34 % de réussite aux tirs, et en neutralisant totalement Katrin Klujber, l'une des toutes meilleures marqueuses de la Ligue des champions (0/2 en première période) à telle point que celle-ci s'est souvent assise sur le banc. Offensivement, ce ne fut pas le meilleur Metz Handball, auteur de 10 erreurs techniques, mais avec la marque a été bien répartie. A tour de rôle. D'abord grâce à Bouktit, puis de Paula, puis Jörgensen et Horacek. Même Maslova a apporté sa pierre (2/2). Metz a compté jusqu'à quatre buts d'avance (13-9, 24e) et est rentré aux vestiaires avec deux buts d'avance (15-13)

19 arrêts de Sako, 5 buts de Maslova

Dans ses buts, Sako a débuté la seconde période comme elle avait fini la première, par plusieurs arrêts. Dans les premiers instants, seul l'ailière Malestein a trouvé l'ouverture sur sept mètres, ce qui a permis à Metz de mettre son jeu de course en place. Valentini trouvée plus facilement, l'écart s'est alors creusé (20-14, 37e).

Le niveau affiché par Hatadou Sako (19 arrêts sur 41 tirs) a permis de conserver, puis de creuser, une avance confortable face à des Hongroises qui ont progressivement subi la domination physique des Dragonnes. Horacek a terminé à 8 buts sur (11 tirs), devant de Paula (5/8) et Maslova (5/5), que l'on n'attendait pas à un tel niveau. Katrin Klujber, la Hongroise troisième meilleure marqueuse de la compétition a été bien limitée (1/6).

Metz Handball s'est mis dans un fauteuil en l'emportant si largement dans ce match aller. Avec autant de sérieux, lors du match retour dans huit jours aux Arènes de Metz, il s'assurera de disputer la troisième finale à quatre de Ligue des champions de son histoire.