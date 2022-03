Ligue des champions : vivez Borussia Dortmund - Metz Handball en direct sur France Bleu Lorraine

Dès 17 h 45, vivez la rencontre aller de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Metz Handball sur France Bleu Lorraine.

Le Metz Handball a une occasion en or !

Pour les Dragonnes, voici venu le moment d'assurer le premier grand objectif de la saison : la qualification pour la finale à quatre de la ligue des champions féminine. Ce serait le deuxième de l'histoire du club, après celui de 2019. Metz part favori de ce quart-de-finale qui ne dit pas son nom puisque le vainqueur de cet affrontement sera directement qualifié pour le "final 4" en raison de la disqualification de Rostov, club russe promis au survivant de ce duel.

Impérial en championnat, Metz a connu plus de hauts et de bas en Europe. 3e de sa poule, Metz a manqué la qualification directe pour les quarts, et hérite du champion d'Allemagne, sixième de la poule B. Les deux équipes auraient déjà du s'affronter l'an dernier, au même stade de l'épreuve mais le Covid avait eu raison de la rencontre.

L'avant-match

