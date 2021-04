Ligue des champions : vivez le choc Brest - Metz Handball sur France Bleu Lorraine

Saison 2021, épisode 3. Le Metz Handball retrouve Brest en quart-de-finale aller de la Ligue des champions féminines. Le vainqueur de cet affrontement, à vivre en direct sur France Bleu Lorraine, disputera la finale à quatre de l'épreuve.

Metz est le seul club français à en avoir joué une. Brest en rêve. Le privilège de l'expérience, l'atout principal des Messines car les Brestoises ont pour elles la dynamique et la confiance. Plus dans le rythme, avec un jeu offensif plus varié et une défense solide, elles ont remporté, sans contestation, les deux confrontations de championnat. La dernière, il y a seulement sept jours, en Playoffs aux Arènes (27-22).

Même s'il s'agit, ce weekend, de la Ligue des champions, impossible de faire abstraction de ce dernier revers. Les Messines savent qu'elles ne sont pas favorites, qu'elles vont devoir puiser dans leurs ressources pour maintenir vivant leur rêve.

Ecoutez le match en direct

Coup d'envoi dès 16 heures avec Thomas Lavaud, à Brest Arena