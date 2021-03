Ligue européenne : Le MHB rencontrera le club suisse de Kadetten Schaffhausen

Malgré la perte des trois matchs non joués, le MHB termine 3eme de la poule C de Ligue Européenne, après sa victoire sur les Croates de Nexe. Les Montpelliérains affronteront les Suisses de Kadetten Schaffhausen en 8emes de finales les 23 et 30 mars.

Le MHB avait à coeur de remporter ce dernier match de poules de Ligue Européenne face aux Croates de Nexe ce mardi 2 mars à René Bougnol. A cœur mais surtout pour conforter sa 3eme place de la poule C et éviter les Allemands de Rhein Leckar Löwen en 8èmes de finales.

Malgré plusieurs titulaires absents, les portugais Duarte et Borges, l'argentin Diego Simonet et Julien Bos, les Montpelliérains ont dominé les Croates de Nexe et s'imposent largement sur le score final de 37 à 25. Meilleurs buteurs : Kylian Villeminot et Hugo Descat , avec 7 buts chacun.

Coucou les Suisses !

Le MHB termine 3ème de la poule C et rencontrera en 8èmes de finales le club suisse de Kadetten Schaffhausen, 11 titres de de champion de Suisse, ancien club de Nicolas Portner, l'ex gardien montpelliérain aujourd'hui à Chambery. Match aller le 23 mars , retour le 30 mars .

En cas de victoire, le MHB affrontera le vainqueur du match entre le Füchse Berlin et les Autrichiens de Margareten.

En attendant, les Montpelliérains jouent ce jeudi le match de la 18ème journée de Lidl Starligue chez eux face à Créteil à 20H30.