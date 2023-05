Ligue Européenne : Montpellier perd le fil face à Berlin (29-35), pas de finale pour le MHB

Auteurs d'une très bonne entame face aux renards de Berlin, lors de la demi-finale de Ligue Européenne à Flensbourg, les handballeurs du MHB ont compté jusqu'à trois buts d'avance durant les trente premières minutes, ce samedi, mais ont vu leurs adversaires égaliser juste avant la mi-temps (16-16), dans la Flens Arena.

Les hommes de Patrice Canayer semblaient bien partis, malgré tout, avec de la réussite dans le jeu. Seulement, Valentin Porte et ses partenaires ont perdu le fil en deuxième période. Les montpelliérains n'ont pas abordé le deuxième acte de la même manière, au contraire du Füchse qui n'a cessé d'accélérer, avec notamment le MVP du dernier mondial Mathias Gidsel, ou encore son expérimenté danois et ailier droit, le meilleur buteur de la partie Hans Lindberg (8 buts, 73%).

Trop d'indiscipline, trop d'erreurs et un immense gardien en face, également : le serbe Dejan Milosavljev, auteur de parades qui ont dégoûté les offensifs du MHB. Ce dernier a largement contribué au naufrage du club français, qui n'est jamais parvenu à stopper l'hémorragie.

Le MHB s'incline par six buts d'écart, et tentera de se remobiliser, ce dimanche, lors de la petite finale, face au vainqueur de l'autre demi finale, entre les catalans de Granollers, en Espagne, et les allemands de Göppingen.