Ligue féminine : Basket Landes va tenter l'exploit à Montpellier

Département Landes, France

C'est en outsider que les Gasconnes abordent cette confrontation : Basket Landes joue sur le parquet de Montpellier ce mercredi à partir de 20h, dans le cadre des quarts de finale des play-offs de Ligue féminine.

Sur le papier, les Héraultaises, 3e au classement au terme de la saison régulière, sont clairement favorites face aux Landaises, 6e. "Ce sera difficile, prévient Céline Dumerc, la capitaine de Basket Landes. Honnêtement, y'a quand même un monde entre nous et Montpellier. Mais c'est du sport : il suffit que ce jour-là on soit à 300% et elles à 50%, et on peut faire des exploits."

D'autant que Basket Landes avait frôlé l'exploit contre cette même équipe de Montpellier, lors du match aller et surtout lors du match retour de la saison régulière. Les Landaises, le 16 décembre 2018, s'étaient inclinées de peu, 81-86, en recevant Montpellier. Lors du match retour, à Montpellier, le 24 mars dernier, Basket Landes avait été battu sur le fil, 51 à 50.

Les quarts de finale des play-offs se jouent en deux matches gagnants. Après le premier match ce mercredi, les Landaises recevront Montpellier samedi à l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan. En cas d'égalité (si les équipes de Basket Landes et de Montpellier gagnent chacune un match), une troisième confrontation sera organisée le mardi 23 avril sur le terrain de Montpellier.

Les quarts de finale des play-offs de Basket sont à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu Gascogne. Ce mercredi, début de notre programme spécial à 19h45, avant le coup d'envoi prévu à 20h.