Ligue féminine : Basket Landes s'incline logiquement à Montpellier

Mont-de-Marsan, France

Basket Landes perd logiquement à Montpellier 83-73 lors des quarts de finale aller des play-off de Ligue Féminine ce mercredi soir.

Les Landaises ont été menées tout le long de la rencontre. Malgré une première mi-temps correcte où les coéquipières de Céline Dumerc ont réussi à revenir à 3 points juste avant la mi-temps ( 37-34 ). Les Montpelliéraines ont bien réagi et on creusé l'écart dans le dernier quart temps.

Parmi les bonnes performances landaises pendant ce match, on note celle de l'arrière tchèque Romana Hejdova, qui a marqué 14 points et de la capitaine Céline Dumerc avec 12 points et 3 rebonds.

Au final, l'avenir des Landaises en play-off se jouera ce samedi soir à l'Espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan. Un match que vous pourrez vivre sur France Bleu Gascogne, avec l'avant match dès 19H45. En cas de succès, les deux équipes joueront un dernier match à Montpellier, la semaine prochaine.