Ligue féminine basket : Mondeville fait chuter Lyon à la maison

Pour son premier match de la saison à domicile, l'USO Mondeville a battu Lyon 70 à 67. C'est le deuxième succès en deux journées d'une équipe qui n'estau complet que depuis... huit jours!

La saison passée, les basketteuses de Mondeville s'étaient montrées intraitable dans leur salle de la halle Bérégovoy. Elles sont reparties sur les mêmes bases ce mercredi en battant Lyon 70 à 67.

"Ici c'est notre maison s'enthousiasmait à la fin de la rencontre Kim Gaucher (13 pts et 10 rebonds), et on veut protéger notre maison. On n'a pas bien démarré le match mais à la fin tout le public nous a poussé et nous a aidé."

Une Lisa Berkani étincelante

Mené de 11 points dans le premier quart-temps (9-20), Mondeville va peu à peu refaire surface derrière une Lisa Berkani étincelante (7 paniers sur 10 tentés, 4/4 aux lancers francs et 11 rebonds). Les Mondevillaises vont faire déjouer le collectif des Lyonnaises et s'imposer malgré une débauche d'énergie de ses joueuses majeures (37mn50 de jeu pour Lisa Berkani, 31mn50 pour Stéphanie Talbot, 37mn20 pour Kim Gaucher...).

On se bat très fort, on se bat très dur et dans notre salle quand on est au score en fin de match cela nous permet de nous survolter

"C'est un peu la marque Mondeville, explique le coach Romain Lhermitte. On a toujours peur de prendre des volées parce qu'en face les ressorts sont impressionnants et puis on se bat. On se bat très fort, on se bat très dur et dans notre salle quand on est au score en fin de match cela nous permet de nous survolter."

"Je suis quand même content parce que c'est ma première victoire contre Valéry Demory (le coach de Lyon). Alors j'ai attendu qu'il parte de montpellier mais pour moi c'est sans doute le meilleur coach de la Ligue Féminine."

Les Mondevillaises vont à peine avoir le temps de savourer ce 2e succès en 2 matchs. Elles vont devoir enchaîner avec un déplacement à Bourges. "Il faut faire attention de ne pas aller se griller à Bourges, a conclu Romain Lhermitte, conscient des efforts physiques déployés par ses joueuses contre Lyon, parce qu'on sait qu'à Bourges dans leur salle avec K.B. Sharp, ça va être compliqué."