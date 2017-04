Ligue Féminine Basket - Mondeville retient une de ses deux canadiennes Kim Gaucher

L'ailière canadienne Kim Gaucher a choisi de prolonger pour trois nouvelles saisons avec Mondeville. Sa compatriote Michelle Plouffe est tentée par une nouvelle expérience à l'étranger et devrait quitter le club normand.

Après les départs actés de Marième Badiane (Lyon) et de K.B. Sharp (Bourges), l'USO Mondeville a réussi à retenir sa joueuse expérimentée Kim Gaucher. L'ailière canadienne prolonge trois saisons et terminera sa carrière en Normandie.

"Je suis contente de rester pour ma fin de carrière ici pour faire progresser les jeunes joueuses." Kim Gaucher

Les deux canadiennes Michelle Plouffe (à g) et Kim Gaucher ne devraient plus jouer sous le même maillot © Radio France - Olivier Duc

"Ah ça oui, je ne jouerai pas plus de trois ans. Ce sera vraiment la fin (rire). J'ai beaucoup discuté. C'était une grosse discussion pour Ben (son mari) et moi. On a décidé de rester ici. J'adore vraiment le club. J'espère que mon mari va progresser un petit peu plus dans son français (sourire). Je suis contente de rester pour ma fin de carrière ici pour faire progresser les jeunes joueuses comme Lisa Berkani et Ana Tadic."

"Ces trois ans étaient très bien mais je veux essayer quelque chose de différents et une expérience différente." Michelle Plouffe

"C'est une joueuse importante en Ligue féminine et même au niveau international. Toute son expérience et tout ce qui fait Kim ne peut que nous aider dans le bon sens", se félicite son coach Romain Lhermitte.

En revanche Michelle Plouffe souhaite relever un nouveau défi même si elle dit ne pas avoir aujourd'hui de propositions concrètes. "Je ne sais pas encore ce que je vais faire, explique la joueuse canadienne mais je pense que ce ne sera pas en France. Ces trois ans étaient très bien mais je veux essayer quelque chose de différents et une expérience différente."