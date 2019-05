Ligue féminine de basket : Endy Miyem renforce l'effectif des Flammes Carolo pour la saison prochaine

Charleville-Mézières, France

Un peu de Reims et BEAUCOUP d'expérience, voilà ce qui est annoncé au club des Flammes Carolo, en Ligue féminine de basket. Le club a confirmé ce vendredi 24 mai la venue d'Endy Miyem, 31 ans, à Charleville-Mézières. Passée par Bourges, Schio (en Italie) ou encore Montpellier, la future intérieure des Flammes Carolo a déjà une très belle carrière en clubs, sans compter les 175 sélections sous le maillot de l'Equipe de France de basket. Son arrivée chez les Flammes confirme les ambitions du club ardennais.

Endy Miyem aux Flammes. C'est fait ❗



👉 La capitaine de l'Equipe de France, Endy Miyem, portera le maillot des Flammes la saison prochaine.

Une joueuse dont l'expérience (175 sélections avec les 🇫🇷) n'a d'égal que son talent. 🔥



➕ d'infos: https://t.co/zDO5mgF8f1pic.twitter.com/5rWS5CzdMY — Flammes Carolo (@FlammesCarolo) May 24, 2019

Six recrues déjà annoncées

Et Endy Miyem n'est pas le premier recrutement annoncé. Hier 23 mai, le club a annoncé l'arrivée d'une autre joueuse d'expérience pour la saison prochaine : Fatimatou Sacko (34 ans), qui vient de remporter un titre de championne de France avec l'ASVEL féminine, portera le maillot des Flammes Carolo. Au total, six recrutements ont d'ores et déjà été annoncés.