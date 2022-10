Ligue Féminine de Basket : l'heure de la reprise pour une équipe du TGB 100% française

C'est peu dire que l'intersaison a semblé longue à certaines au TGB. Même si la reprise des entraînements s'est échelonnée tout au long de l'été au Palais des Sports du Quai de l'Adour, c'est désormais l'heure des choses sérieuses, la reprise du championnat. Ce samedi les Violettes reçoivent Landerneau qu'elles ont croisé en playdowns la saison dernière. Cette fois l'ambition c'est de viser les playoffs, grâce à la "French Team" composée par François Gomez. C'est la première fois de l'histoire qu'en LFB une équipe ne comptera que des joueuses tricolores.

ⓘ Publicité

Le retour "à la maison" de Yacoubou

Dans l'effectif du TGB 2022/2023, l'attraction c'est évidemment le retour d'Isabelle Yacoubou, pivot de la dernière décennie en équipe de France (147 sélections, championne d'Europe 2009, vice-championne olympique 2012). Un retour "à la maison" confie la joueuse, très proche du coach François Gomez, mais aussi pour le projet du club : "Comme je le dis, je suis une vieille joueuse, mais encore une joueuse ! Ma contribution j'espère au-delà seulement du sportif, aider les joueuses à progresser... Je pense à Ana Tadic par exemple, restée au club parce que j'arrivais, pour moi ça serait une très belle réussite de l'aider elle et toutes les autres, qu'elles grandissent à mon contact".

loading

Elle sera donc la tête d'affiche d'une équipe 100% française avec la néo-internationale Ana Tadic, qui a participé cet été au Mondial cet été en Australie. Un Mondial que sa coéquipière Marie Pardon a suivi de très près, sur place, juste après avoir été écartée du groupe au dernier moment. Il faut ajouter Carla Leite, la meneuse arrivée de Lyon et internationale U18, Yohana Ewodo, révélation de la saison dernière et en équipe de France U23 ou encore Serena Kessler, qui après deux ans à soigner des blessures revient très revancharde et avec un gros potentiel.

loading

Objectif playoffs

Marie Pardon, co-capitaine avec Isabelle Yacoubou cette saison, ne se cache pas : "À tous ceux qui demandent je dis qu'on veut être championnes ! On n'a rien à perdre, pourquoi commencer en disant se disant outsider ou autre chose, on a les armes pour combattre, gagner un maximum de matchs et on verra où ça nous mène". Une ambition que François Gomez résume différemment : "On aimerait être le poil à gratter, quitter les quatre dernières places, jouer les playoffs avec une certaine ambition c'est-à-dire pas en victime pour se faire sortir au premier tour".

Cela va donc commencer par la réception de Landerneau, avant notamment, dès la 3e journée, de se frotter à Bourges. Ensuite il y aura un périlleux enchaînement face à l'ASVEL au Quai de l'Adour puis à Basket Landes dans la foulée, début décembre. Le match retour du derby du sud-ouest aura lieu à la mi-mars.

L'équipe pro du TGB pour la saison 2022/2023

#0 - Carla Leite , 18 ans, 1m75, meneuse-arrière, arrive de l'ASVEL

#2 - Marie-Paule Fopossi, 22 ans, 1m85, intérieure-pivot, arrive de Rhode Island (NCAA)

#4 - Isabelle Yacoubou , 36 ans, 1m90, pivot, arrive de Bourges

#5 - Marie Pardon, 21 ans, 1m78, meneuse

#6 - Séréna Kessler, 20 ans, 1m79, arrière-ailière

#7 - Clémentine Samson, 31 ans, 1m81, arrière

#8 - Yohana Ewodo, 21 ans, 1m82, ailière

#15 - Ana Tadic , 24 ans, 1m95, intérieure-pivot

Les joueuses du centre de formation intégrées au groupe pro