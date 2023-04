Ligue Féminine de Basket : la Tarbaise Céline Dumerc devient la meilleure marqueuse de l'histoire

Avec un palmarès déjà long comme le bras et une armoire à trophées qui déborde, Céline Dumerc ajoute une ligne de plus à sa légende. La Tarbaise, joueuse de Basket Landes, a battu ce samedi soir le record du nombre de points inscrits en Ligue Féminine de Basket. Ses 10 points marqués lors de la victoire de son club de Basket Landes face à Landerneau (84-79) lui permettent d'atteindre un total de 4649 points et d'ainsi dépasser les 4648 de l'ancienne détentrice de ce record, Paoline Salagnac. Céline Dumerc détenait déjà les records du nombre de matchs joués, de passes décisives et d’interceptions en Ligue Féminine de Basket !

La joueuse formée au TGB, pour qui elle a d'ailleurs inscrit ses 440 premiers points en LFB, ne devrait pas en rester là puisqu'il reste encore deux matchs de saison régulière et les playoffs pour améliorer sa marque, avant de tirer sa révérence pour de bon... avec de quoi voir venir concernant son record de points en LFB puisque sa plus proche poursuivante toujours en activité, Endy Miyem (Bourges) doit encore inscrire 1062 points pour revenir à la hauteur de "Cap's".