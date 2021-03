Ligue Féminine de Basket : le TGB en pleine renaissance

Il y a un mois et demi les basketteuses du TGB étaient avant-dernières du championnat et n'avaient gagné qu'un seul de leurs dix premiers matchs. Après sa victoire face à Lattes-Montpellier (55-45) le club se retrouve 7e. En un mois et demi tout a changé.

En cette période de l'année propice aux "remontadas", c'en est une belle que le Tarbes Gespe Bigorre propose à ses supporteurs. Avant-dernières fin janvier, avec une seule victoire lors des dix premiers matchs, les basketteuses tarbaises se sont depuis complètement relancées dans la course aux playoffs, en décrochant six victoires en sept matchs. Avec à leur tableau de chasse le leader Basket Landes à l'extérieur - 66-70, première victoire en championnat contre les Landaises depuis six ans - et Lattes-Montpellier ce mercredi (55-45). Un retour en force et en forme au moment d'aborder la dernière ligne droite du championnat.

Un effectif très serré mais soudé

Cette remontée folle des basketteuses tarbaises commence au soir du dernier match de la phase aller : si elles perdent à Landerneau, les Violettes peuvent se retrouver dernières et risquent la descente en cas de fin de saison prématurée à cause du coronavirus ... Les joueuses de François Gomez vont l'emporter en prolongation (72-79) et se forger ce soir-là un mental à toute épreuve pour la suite. Les Tarbaises font tomber St Amand, Charnay, et Nantes des concurrentes directes de la deuxième moitié de tableau, alors qu'elles ne sont pourtant pas épargnées par les pépins : blessure au mollet de leur pivot suédoise Louice Halvarsson, et blessure à la main de la capitaine Margaux Galliou-Loko. Deux joueuses canadiennes - Jamie Scott et Samantha Cooper – sont arrivées en renfort et ont aidé l'équipe à repartir, mais c'est seulement avec six joueuses, c'est-à-dire une seule remplaçante par match, que les Tarbaises sont allées s'imposer dans le derby chez le leader Basket Landes qu'elles n'avaient plus battues depuis six ans en championnat ! Et elles ont donc enchaîner en faisant tomber d'autres cadors de ce championnat, les joueuses de Lattes-Montpellier.

"Ce sont les joueuses qui décident de leur avenir, de ce qu'elles veulent faire cette saison", répète depuis quelques temps François Gomez. Le message envoyé par ses troupes est clair, elles visent les playoffs. Il leur reste cinq matchs pour se l'offrir.