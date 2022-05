Ligue Féminine de Basket : le TGB joue son maintien en playdowns, François Gomez de retour sur le banc

C'est ce samedi que le TGB entame les playdowns de la Ligue Féminine de Basket. Les basketteuses de Tarbes jouent leur survie dans cette poule de maintien, avec St-Amand, Charnay et Landerneau. Chacune des quatre équipe va se jouer en match aller/retour, pour établir un classement qui s'ajoutera à celui conservé de la saison régulière entre ces mêmes équipes. Sur la ligne de départ, le TGB part avec deux points de retard sur St-Amand – l'équivalent d'une victoire – et un d'avance sur Charnay et Landerneau, soit l'équivalent d'une défaite. C'est l'équipe classée dernière à l'issue de ces six journées de playdowns, en cumul des résultats de la phase régulière, qui sera reléguée en Ligue Féminine 2.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le retour de François Gomez

Tout est très serré donc, premier rendez-vous ce samedi soir, à Charnay, où le TGB s'est incliné pour le dernier match de la saison régulière, 74-61. Ce dernier match a aussi été le dernier sur le banc du coach suédois Francisco Pinto qui quitte ses fonctions de manière anticipée "pour le bien de l’équipe et l’avenir du club", annonce le club dans un communiqué laconique, François Gomez, directeur sportif qui avait pris du recul en début de saison, retrouve son costume de coach. "DDD", nous confie le principal intéressé qui sait que le club joue son avenir en ce mois de mai.

Le classement des playdowns

St-Amand - 11 points TGB Basket - 9 points Charnay - 8 points Landerneau - 8 points

Le calendrier du TGB en playdowns