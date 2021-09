Ligue féminine de handball : après une saison blanche, le Metz Handball part en reconquête

Les Jeux Olympiques refermés, place à la reprise de la Ligue Butagaz Energie. Vice-champion de France après une cruelle défaite contre Brest en finale, le Metz Handball parviendra-t-il à retrouver le titre national qu'il a remporté, sans interruption, de 2016 à 2019 ?

La recrue

A 25 ans, Bruna de Paula a un palmarès déjà impressionnant. Vainqueur de la Ligue Européenne 2021 avec Nantes, meilleure joueuse du championnat en 2020, elle a guidé le Brésil aux JO de Tokyo. Rejoindre Metz était naturel pour elle, poussée par son souhait de "découvrir la Ligue des champions."

L'effectif

Il a pas mal changé. Plusieurs internationales (Broch, Houette, Luciano, Sajka ou Stanko pour ne citer qu'elles) sont parties. Mais sur le papier, le recrutement est séduisant. Si, il y a un an, Emmanuel Mayonnade faisait le compte des cadres qu'il avait perdu, l'entraîneur messin dresse le portrait d'une équipe 2022 renforcée en expérience et en combativité. "La saison dernière, on a eu le sentiment de manquer un peu d'agressivité dans les duels en un contre un, Bruna de Paula nous apportera ça. On manquait aussi, un peu, d'agressivité générale et de caractère. Chloé Valentini et Tamara Horacek devraient nous apporter ça. On a le groupe qu'on voulait, mais il y a la réalité du terrain."

Surpris par les retraites surprises d'Olga Perederiy et de Mélvine Deba, Metz ne s'avance toutefois pas au complet. La première est remplacée, au poste de pivot, par la jeune Sarah Bouktit, issue du centre de formation et prêtée la saison dernière à Fleury. La recherche de la remplaçante de la seconde, ailière droite, en revanche, n'est pas simple. Selon toute vraisemblance, ce ne devrait pas être Ailly Luciano.

Les objectifs

Rachat ? Reconquête ? Revanche ? Metz n'avait plus connu de saison blanche depuis 2012. Comment Manu Mayonnade qualifie-t-il la saison à venir ? "Parler de rachat est un peu disproportionné pour des filles qui n'étaient pas là la saison dernière et veulent écrire l'histoire du club et gagner des trophées." En plus du titre de champion de France et de la Coupe de France, Metz visera aussi la finale à quatre de la Ligue des champions : "le quart-de-finale est un minimum" ajoute Manu Mayonnade

L'adversité

Brest, encore. Le BBH a conservé une bonne partie de ses championnes olympiques (Darleux, Fopppa, Coatanéa, Lassource, Niakaté) mais il doit digérer les pertes de Gros et Güllden, et le nouvel entraîneur, Pablo Morel, doit poser sa patte sur l'équipe. Paris 92, renforcée par l'ex-Dragonne Gnonsiane Niombla, et Nantes, nouvelle équipe de la Suédoise Carin Strömberg, poursuivent leur montée en puissance.