Ligue féminine de handball : l'heure de la reprise pour la JDA qui se déplace à Chambray

Des mois qu'elles n'ont plus foulé les parquets à l'occasion d'une compétition officielle ! Les Dijonnaises de la JDA sont à Chambray en Touraine ce mercredi soir pour la toute première journée de la Ligue féminine de handball, c'est à dire la première division féminine.

Huitièmes l'an dernier

Une équipe Dijonnaise pas mal chamboulée durant l'intersaison avec 7 départs pour 7 arrivées. L'an passé elles avaient terminé à la 8e place du championnat. Même si elles partent un peu dans le flou avec ce nouvel effectif elles visent mieux cette année. Mais il va falloir composer avec la covid et le protocole sanitaire qui va avec.

Les objectifs de la saison selon Christophe Mazel Copier

Christophe Mazel, l'entraîneur de la JDA et sa fille Alice © Radio France - Thomas Nougaillon

Des tests PCR pour tout le club

Ce protocole prévoit un test qui doit être réalisé 72 heures avant chaque rencontre. Ce test c'est le test nasopharyngé, plus connu sous le nom de "PCR", explique Christophe Mazel, l'entraîneur de la JDA. "Oui car le test sérologique, lui, ne sert à rien. Il nous indique juste si on l'a eue ou pas (la covid NDLR.), ce test on l'a fait avant le début de saison, mais à priori même ceux qui aurait contracté la covid ne sont pas forcément immunisé à long terme. C'est pour cela que tout le monde passe désormais aux tests PCR, entraîneur y compris".

Des tests valables une semaine

Les tests réalisés sont valables une semaine, pour l'instant bonne nouvelle pas de cas de covid à la JDA. Mais la saison va immanquablement être marquée par des reports de matchs redoute Joanna Lathoud, arrière-gauche et capitaine de la JDA. "On vit un peu au jour le jour. Difficile de dire comment cette saison va se passer. On fait des tests toutes les semaines. Donc cette saison risque d'être assez perturbée."

Une saison qui promet d'être perturbée par la covid, des tests PCR sont réalisés 72 heures avant chaque match, explique niotre journaliste Olivier Estran Copier

"On va se bagarrer !"

Au plan sportif si la covid ne perturbe pas trop la compétition la JDA espère faire mieux que sa 8e place de l'an passé. A terme l'ambition est de se qualifier à nouveau pour la coupe d'Europe ! Pourquoi pas dès cette année explique Christophe Mazel. "Mais pour atteindre cet objectif il faudra avoir réalisé une très belle saison avec un effectif totalement renouvelé. Cela parait ambitieux mais en tout cas on va se bagarrer !"

Chambray / JDA Dijon, coup d'envoi 20 heures ce mercredi 9 septembre 2020