Ligue féminine : le Metz Handball à Brest pour faire (déjà) un premier pas vers le titre ?

Ce weekend, les joueuses du Metz Handball seront au repos. Complet. Ni musculation, ni vidéo ou retour de match en train ou en avion au menu.

Deux jours en plein cœur de saison, c'est peu. Mais pour ce mois de janvier, c'est beaucoup ! Et mérité tant le Metz Handball a bien maîtrisé son enchaînement de chocs aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Avec Esbjerg , Paris , Nantes ou Györ au programme, que des rencontres remportées, ce mois qui ressemblait à celui de tous les dangers sera, peut-être, à l'heure du bilan, celui où tout a concrètement vu le jour. Peut-être.

Il reste un tout dernier défi à relever. Ce mercredi, à Brest, pour la dernière journée de la phase aller de Ligue féminine. Comme la saison dernière, et celle d'avant, les deux équipes se disputent la tête et le Metz Handball, leader car vainqueur de toutes ses onze rencontres de championnat disputées jusque là, compte une victoire d'avance sur le BBH, deuxième.

Brest reste Brest

En raison de la nouvelle formule de la Ligue féminine, l'équipe première à l'issue des 26 journées sera sacrée championne de France, une victoire à Brest Arena placerait déjà les Messines dans une position très favorable pour le titre.

Les Lorraines, renvoyant l'image d'un rouleur compresseur, partent favorites face aux Finistériennes qui ont enregistré une défaite qui fait tâche à Saint-Amand et devront combattre jusqu'au bout pour espérer atteindre les barrages de la Ligue des champions. Mais méfiance. Brest reste Brest. "Ce sera un gros match comme à chaque fois que Metz et Brest s'affrontent, tranche Bruna de Paula, la capitaine messine, en direct sur France Bleu Lorraine. On est dans une bonne dynamique, c'est notre force mais ça peut-être un piège s'il y'a de la fatigue... Mais nous sommes prêtes et s'il faut faire tourner, nous avons un bon effectif pour ça."