Ligue féminine : le Metz Handball chassé comme jamais !

En France, en ce moment, tout augmente ! Jamais, en Ligue Butagaz Energie (LBE), le niveau n'a semblé si élevé, et le titre si disputé. Tenant de ce titre grâce à sa victoire serrée sur Brest en mai dernier, le Metz Handball est évidemment favori mais il l'est, cette saison, presque plus par habitude que par réelle supériorité.

L'effectif messin a perdu plusieurs cadres (Nocandy, O. Kanor, Zaadi, N'Gouan ou Kapitanovic) et il a fallu reconstruire tout l'axe de l'équipe puisqu'une gardienne, une pivot et deux demi-centres ont été recrutées. Les profils des nouvelles venues sont prometteurs. La gardienne Camille Depuiset, la demi-centre Kristina Jorgensen, l'arrière-droit Valeria Maslova et la très jeune Andela Zagar ont le point commun d'avoir le potentiel pour se hisser au plus haut niveau européen. Mais, comme l'ont démontré les matchs de préparation, le récent médaillé de bronze de la ligue des champions va avoir besoin de temps pour atteindre le niveau qu'il vise.

chaque point perdu peut coûter cher

Or, la nouvelle formule du championnat laisse peu le droit à l'erreur. Sans finale, ni playoffs, avec une formule classique récompensant le seul leader à l'issue de la dernière journée, chaque point perdu, même en tout début de championnat, peut coûter cher et profiter à l'armée de challengers : Brest et son effectif fourni, Nantes, et le Paris 92 mené par Yacine Messaoudi et Méline Nocandy.

La régularité nécessaire dans la conquête d'un titre ne devra pas souffrir de la Ligue des champions, et la séquence de quatre déplacements consécutifs entre les 14 et 24 septembre, dont deux en Roumanie et en Hongrie, a de quoi donner des sueurs froides. Le Metz Handball a l'habitude de la victoire, et de ces calendriers surchargés. Il est donc plus que jamais temps de s'appuyer sur cet atout.