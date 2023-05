Ligue féminine : le Metz Handball fait une razzia sur les trophées de joueuses de la saison

Bruna de Paula et Chloé Valentini (à droite) ont toutes les deux été élues meilleures joueuses de la saison à leurs postes respectifs, arrière-gauche et ailière-gauche

Un verdict sans trop de surprise, fidèle au classement. La Ligue féminine de handball a dévoilé les résultats des votes portant sur l'élection des meilleures joueuses, et meilleur entraîneur, de la saison. Sur onze trophées mis en jeu, sept reviennent au Metz Handball, vainqueur de ses 22 rencontres de championnat déjà disputées et sacré champion de France 2023 depuis plusieurs semaines.

Bruna de Paula meilleure joueuse de la saison

Capitaine et véritable tête d'affiche de ce Metz Handball par son explosivité et sa technique, la Brésilienne Bruna de Paula a été élue meilleure joueuse de la saison avec 55,85 % des voix et, naturellement, meilleure arrière-gauche du championnat.

Bruna de Paula a été préférée à trois de ses coéquipières (Sarha Bouktit, Hatadou Sako et Kristina Jörgensen) et à la Nantaise Nathalie Hegman, meilleure marqueuse de la Ligue.

Chloé Valentini , meilleure ailière gauche

, meilleure ailière gauche Louise Vinter Burgaard , meilleure arrière droite

, meilleure arrière droite Kristian Jörgensen , meilleure demi-centre

, meilleure demi-centre Hatadou Sako , meilleure gardienne

, meilleure gardienne Emmanuel Mayonnade, meilleur entraîneur

Pauletta Foppa, du Brest Bretagne Handball, remporte deux distinctions, celles de meilleur pivot et de meilleure défenseure. Nathalie Hegman est élue meilleure ailière droite et Coura Kanouté (Paris 92) est élue meilleure jeune joueuse de la Ligue.

Les prix seront remis le 27 mai prochain, lors de la rencontre de la 26e et dernière journée de championnat contre Chambray-lès-Tours, toute dernière rencontre disputée cette saison aux Arènes.

Les votes ont eu lieu durant la semaine du 2 au 7 mai dernier. Les votes du public ont compté pour moitié, ceux des joueuses, entraîneurs et présidents des clubs, pour l'autre moitié.

Le Metz Handball a encore deux rencontres de Ligue féminine à disputer (à Nantes le 24 mai, puis contre Chambray le 27) avant de disputer la finale de la coupe de France, à Bercy, contre Paris 92 le 10 juin.