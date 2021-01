Ligue féminine : le Metz Handball prend une grosse claque à Brest

Le choc n'a duré qu'une mi-temps... Le Metz Handball a été très nettement battu dans la salle de son principal rival de Ligue féminine, Brest (30-19) lors du choc de la 10e journée.

Si les deux équipes se sont neutralisé durant la première mi-temps, terminée sur le score de 12-12, Brest a pris le large en début de seconde mi-temps. Durant toue cette période, Metz n'a inscrit que sept buts.

On fait une bonne première période, propre, on tient une défense très solide. En seconde période, on n'arrive pas à marquer ce qui nous met très vite en difficulté. On n'est pas arrivé à débloquer la situation, on a manqué d'agressivité et c'est vite devenu compliqué pour nous. Manon Houette (au micro de Sports en France)