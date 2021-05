Ligue féminine : le titre de champion de France donne à Basket Landes "une nouvelle envergure"

Championnes de France : c'est le titre que porteront les joueuses de Basket Landes durant toute la saison 2021-2022, grâce à leur victoire en finale de Ligue féminine le samedi 15 mai contre Montpellier. Les Landaises seront sûrement attendues au tournant sur les parquets du championnat comme sur ceux de l'Euroligue. Un statut nouveau, une autre dimension, pour un club qui va pouvoir grandir en s'appuyant sur son titre. Analyse de Yannick Souvré, directrice générale de la Ligue féminine de basket et directrice du haut niveau des clubs.

France Bleu Gascogne : A quel point le statut de Basket Landes a-t-il changé depuis sa victoire en finale de Ligue féminine face à Lattes-Montpellier ?

Yannick Souvré : L'histoire de Basket Landes ne commence pas aujourd'hui mais c'est quand même le but premier, quand on joue dans une division, d'être le meilleur. C'est une marche en avant et c'est au club désormais de savoir quelles étapes il veut écrire dans son livre. Normalement, le titre, ce n'est qu'une étape.

Le plus dur, ce n'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester

Quand on a de l'ambition, le but c'est d'être champion de France puis d'être aussi champion d'Europe, en Eurocoupe et à un moment donné, en Euroligue. Basket Landes a construit pas à pas son succès. Aujourd'hui, il entre dans une nouvelle envergure, une nouvelle image.

Et que va-t-elle apporter au club, cette nouvelle image ?

Il sera beaucoup plus suivi par les médias. Cela a des retentissements au niveau national. Vous êtes le champion en titre, vous devez l'assumer sportivement parlant mais en contrepartie, quand vous vous déplacerez partout en France voire à l'étranger, vous serez le champion. C'est à cette nouvelle image qui va être associée au club et sur laquelle il va pouvoir surfer.

Vous êtes l'un des clubs les plus connus, donc l'un des plus demandés

On vous voudra pour les affiches de la saison. Cela compte pour la billetterie. Plus on parle de vous, plus vous aurez des portes économiques qui s'ouvriront, même si on sait que c'est une période extrêmement difficile en ce moment. Votre nom, vos partenaires et vos collectivités vont avoir une visibilité.

Quand un club gagne son premier titre de champion, comme Basket Landes, doit-il s'attendre à des difficultés face à ce changement de statut ?

Ce n'était peut-être pas totalement prévu sur cette année-là mais je n'ai aucun doute que c'était dans un coin de la tête de Marie-Laure Lafargue, la présidente de Basket Landes. Ce titre, je suis sûre qu'elle saura le faire fructifier. Elle dispose d'un an pour pouvoir jouer et jouir de cette image-là.

Avoir une nouvelle envergure, ça m'inquiète quand le club n'est pas stable, pas structuré. Basket Landes, c'est un club structuré, qui travaille très bien. Je ne suis absolument pas inquiète sur la capacité à emmagasiner ce surplus d'image.

Champion de France, qualifié pour l'Euroligue : c'est aussi un atout pour recruter des joueuses d'un certain calibre ?

Les joueuses connaissent déjà Basket Landes, ce n'est pas un petit nouveau. Mais tout le monde va le regarder différemment, c'est sûr et certain, même les instances comme la Fédération internationale de basket-ball. Ça amène un surplus de crédibilité, au-delà de l'image. Et ce n'est absolument pas un hasard. C'est un club qui se préparait, à moment donné, à pouvoir tutoyer le haut du tableau (...) pour nous, c'est très intéressant, l'hétérogénéité en haut de tableau. Quand vous avez des équipes qui tutoient le top du jeu, de la Ligue féminine, et que ce ne sont pas toujours les mêmes, que c'est dispatché sur tout le territoire français, c'est très intéressant.