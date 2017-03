Ligue A-Féminine : le VNVB vise la victoire face à Quimper pour le maintien

A deux journées de la fin du championnat, les volleyeuses du VNVB peuvent fêter leur maintien, à condition de s’imposer ce samedi à 20 heures face à Quimper.

Il reste deux matchs à disputer avant l’épilogue de la saison en Ligue A. La venue de Quimper, un concurrent direct pour le maintien offre au VNVB la possibilité, en cas de victoire, de renouveler son bail au plus haut niveau. Pas certain que les Bretonnes acceptent de se retirer de la course aussi facilement, d’autant plus qu’elles ne sont qu’à deux longueurs au classement des Vandopériennes.

S'imposer mentalement

Cette opposition est assurément la plus importante de la saison pour les deux formations. La victoire ira à celle qui saura gérer ses émotions. Sur ce terrain, le VNVB a montré de nets progrès lors de la phase retour. Il lui reste maintenant à confirmer devant son public attendu nombreux, puisque les dirigeants du club ont décidé de fixer le prix d’entrée à un euro afin d’aider le VNVB à atteindre son objectif.