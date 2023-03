Ligue féminine : Metz Handball a étouffé Brest

Officiellement, il n'a pas encore conservé son titre de champion de France mais c'est tout comme. En battant largement, à défaut de facilement, son dauphin Brest, le Metz Handball a encore aggravé son avance béante en tête du championnat. Le voici avec quatre victoires d'avance à sept journées de la fin grâce à ce succès (33-23) dans des Arènes quasiment à guichets fermés (4209 spectateurs)

Brest avait pris les devants

La première période, de haut niveau, est dominée de bout en bout par Brest, très efficace dans les tirs à 8-9 mètres à l'image de Kobylinska (5 buts) qui a posé de gros soucis à la défense messine et aux gardiennes Depuiset et Sako qui se sont succédées dans les buts sans plus de réussite pour l'une ou pour l'autre. Mais les Brestoises, qui ont compté jusqu'à quatre buts d'avance en début de rencontre (8e), puis a nouveau trois buts d'avance dans les derniers instants de la mi-temps, ne sont rentrées aux vestiaires qu'avec un petit but d'avance (17-18). Metz a tenu grâce à ses cadres (De Paula à 5 buts, Jörgensen et Horacek à 3)

Sako infranchissable après la pause

Metz Handball chahuté en première période, ce n'est pas inédit cette saison. Ca s'était vu lors du match aller. Peu en réussite en première période, la gardienne Sako a sorti une seconde période impressionnante avec treize arrêts en tout. Les tous premiers mettent rapidement son équipe en position de prendre les commandes. En double supériorité numérique, Horacek permet aux Messines de mener pour la première fois de la rencontre (20-19, 36e). Brest, asphyxié, prend la marée, ne marque qu'un petit but en onze minutes (24-19, 49e). Physiquement, tactiquement, Metz fond sur son adversaire pour s'offrir une victoire très large de dix buts, révélatrice de sa domination sur le championnat de France.

Les deux équipes se retrouveront samedi, en demi-finale de coupe de France, dans le Finistère cette fois.