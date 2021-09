Ligue féminine : Metz Handball s'impose sereinement contre Besançon

Il n'y a pas eu de suspense. Le Metz Handball, vice-champion de France, a largement pris la mesure de Besançon, aux Arènes, en ouverture de la saison de Ligue féminine en l'emportant 33-24.

La capitaine des Dragonnes, Méline Nocandy, en inscrivant cinq jets de sept mètres (14-8, 23e) en début de rencontre, a fait payer à la défense bisontine son indiscipline. La défense lorraine a permis de creuser l'écart en limitant Besançon à quatre buts seulement ente la 13e minute et la mi-temps (18-11). Hatadou Sako, la gardienne messine, a sorti six arrêts tandis qu'aucune des deux gardiennes bisontines, Frank et Hauge, ne parvenait à mettre en échec l'attaque adverse.

Sérieux et régulier en première période, Metz a eu bien du mal à rentrer des vestiaires. Besançon a repris espoir en inscrivant un 6-2 (20-17, 38e) mais pas au point d'espérer revenir dans la rencontre. Metz a géré son avantage et s'impose largement.

Metz affrontera le CSKA Moscou, dimanche à Nancy, pour l'ouverture de la Ligue des champions puis se rendra, en milieu de semaine prochaine, à Chambray-lès-Tours pour la 2e journée de Ligue féminine, tandis que Besançon accueillera Plan-de-Cuques.