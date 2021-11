Ligue féminine : large vainqueur du choc, le Metz Handball confirme sa supériorité sur son rival Brest

Le Metz Handball n'a jamais tremblé face au champion de France en titre, et principal rival des Mosellanes pour le titre cette saison, Brest. Sa tranquille victoire (31-24), la neuvième en autant de journées de Ligue féminine, confirme son emprise sur le championnat

La première rencontre de l'année ente les deux ténors du handball féminin français a apporté la confirmation de ce que le début de saison laissait deviner. Le Metz Handball, privé de titres à chaque fois par le Brest Bretagne Handball la saison dernière, dispose cette saison d'une certaine longueur d'avance.

Le leader invaincu de la Ligue féminine mosellan s'est facilement imposé, dans sa salle et devant un peu plus de 3.500 spectateurs, face à son challenger finistérien (31-24).

Metz a toujours mené au score

Cette victoire s'est construite dès une première période que les Messines ont constamment mené, grâce notamment à leur efficacité dans les tirs lointains (cinq des huit premiers buts ont été inscrits par Camila Micijevic) et les arrêts de leur gardienne Hatadou Sako (4 tirs repoussés sur 14 essuyés en première période, huit arrêts en tout soient deux de plus que les deux gardiennes brestoises, Toft et Darleux). Après la pause, les Messines ont maintenu leur avance pour s'offrir une neuvième victoire en neuf journées. L'écart n'est jamais descendu en dessous de cinq buts. Pour Brest, il s'agit, déjà, de la troisième défaite de la saison.

Les deux équipes ont désormais rendez-vous avec la Ligue des champions. Dans le groupe B, Metz Handball aura dimanche une belle occasion de faire un nouveau pas vers les quarts-de-finale à l'occasion de son déplacement à Sävehof (Suède) tandis que dans le groupe A, Brest cherchera samedi à se replacer au classement en l'emportant dans la salle de la lanterne rouge, Buducnost (Montenegro)