Ligue féminine : Metz Handball est-il si largement au-dessus de Brest ?

Ne noyons pas le poisson, ce Metz - Brest de la 19e journée de la Ligue féminine de handball est bien un match décisif. S'il l'emporte dans sa salle ce soir, Metz Handball pourrait déjà considérer comme acquis un 25e titre de champion de France puisqu'il compterait quatre victoires d'avance sur son plus sérieux rival. Un gouffre. La saison sera encore longue, mais difficile d'imaginer les Messines lâcher cinq des sept rencontres qui leur resteront à disputer alors qu'elles n'ont plus perdu de match de saison régulière depuis 2021.

La méfiance est évidemment de mise. S'il y'a une équipe capable d'accrocher Metz, c'est bien le BBH. Ca avait été le cas à l'aller, en première mi-temps , mais Metz avait fini par prendre le large. Mais la course au titre 2023 laisse bien peu de suspense, bien moins que la saison dernière quand le titre s'était joué à un petit but entre les deux équipes. Mais alors, pourquoi un tel écart ?

Brest plus gêné par les blessures

Le fait que Brest doive faire en cette fin de saison sans Darleux et Jaukovic, blessées, ou Coatanéa, enceinte, est un élément de réponse. Mais il masque une réalité de fond. Après avoir perdu toutes les deux des joueuses d'importances l'été dernier, les deux équipes ont des trajectoires inverses.

Metz, où l'organisation sportive n'a plus connu de bouleversement depuis bien longtemps, renvoit l'image d'un collectif qui arrive à maturité, battu une seule fois cette saison toutes compétitions confondues. De Paula, Valentini, ou les recrues Jörgensen et Depuiset, ces fortes individualités de grand talent se sont fondu dedans tandis que Brest semble sinon stagner, du moins voir sa croissance ralentir. La capitaine vient de changer, et le club vient de se doter d'un troisième manager en deux ans. Dans cette nouvelle formule de Ligue féminine, sans finale ni playoffs, la part belle est faite à la régularité, et non plus à la possibilité de tout renverser sur une rencontre.

"Effectivement, c'est un gros match pour prétendre au titre, mais c'est aussi un retour à la compétition, ça fait deux semaines qu'on n'a pas joué" tempère Tamara Horacek, l'arrière et demi-centre du Metz Handball. Exemptées de barrages de Ligue des champions, car elles ont terminé premières de leur groupe, les Dragonnes lorraines ont du se contenter d'entraînements. Les Rebelles brestoises, elles ont joué ce weekend, mais elles doivent digérer leur trajet jusqu'à Esbjerg (Danemark) et la déception d'une élimination en Ligue des champions.

"On verra si on est en jambe ou pas. C'est le fait d'être sérieuses, de joueur chaque match comme le dernier qui fait qu'on est sereine mais en début de saison, on ne pouvait penser qu'on serait presque championnes en cas de victoire sur Brest" reprend Tamara Horacek.

Metz Handball - Brest Bretagne Handball, aux Arènes de Metz, dès 20 heures