Ligue féminine : Metz Handball retrouve son public et la victoire face à Brest

A une semaine près, cela faisait deux ans que le Metz Handball n'avait plus battu son rival préféré, Brest. Et quelle victoire ! Avec un écart final permettant d'aborder sereinement la finale retour, et d'envisager raisonnablement un cinquième titre consécutif.

Pour remporter (31-24) cette finale aller de la Ligue féminine durant laquelle Metz n'a jamais été mené au score, les Dragonnes ont imposé une grande intensité défensive, et ont su développer un jeu constant durant 60 minutes. Alors que les temps faibles les avaient plombées lors des précédentes rencontres, ce sont les Brestoises qui ont connu ce gros trou d'air fatal en cœur de seconde période, restant quasiment dix minutes sans marquer le moindre but à Dinah Eckerle, qui a évolué durant toute la rencontre dans le but messin en remplacement de Sako, blessée de dernière minute.

Avec ses douze arrêts, Eckerle s'est illustrée comme Stanko, auteure de 7 buts de Nocandy (6/6 aux tirs).

"On a un matelas qui ne représente pas encore grand-chose car on sait qu’on en a déjà pris dix, cette année, à Brest. Brest le sait et on va partir tranquillement demain au travail comme on l’a toujours fait", tempèrait Manu Mayonnade, après la rencontre.

Je n'ai plus de voix mais je suis content. David, supporteur

"Franchement, je ne m'attendais pas à une telle avance ! Je me disais qu'en dessous de cinq but d'écart, ce ne serait pas assez pour espérer gagner le titre dimanche... Là, avec sept... Les Brestoises ont eu l'occasion de revenir et ne l'ont pas fait. Elles ont pris un coup à la tête" savoure David, de Thionville, qui a joué de la grosse caisse durant toute la rencontre. "Ca m'a trop manqué. Je n'ai plus de voix mais je suis content. Je regardais tous les matchs à la télé, c'est dans mes gênes. Ca fait 18 ans que je suis abonné. Avec le masque, le tambour, il faisait chaud mais on s'est donné."

"Une joie immense car on a eu un grand match. Il reste le retour à Brest, où le public jouera aussi son rôle. Mais je crois à notre victoire là bas, et au titre" ajoute Michel.