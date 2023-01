Ligue féminine : Metz Handball s'en sort contre Paris 92

Pour le Metz Handball, le premier choc de la saison de Ligue Butagaz énergie face à un de ses plus sérieux rivaux pour le titre, Paris 92, s’annonçait compliqué. Il l’a été. Mais grâce à une belle entame de seconde période, les Dragonnes ont réussi à l'emporter 30-29 et à conserver leur invincibilité.

Malmené comme jamais il ne l’a été en cette saison de Ligue féminine par les Parisiennes et leur colonie d’ex-Messines, Messaoudi sur le banc, N’Gouan, Flippes et Niombla sur le terrain (Nocandy est toujours absente pour blessure), le Metz Handball a compté jusqu'à quatre buts de retard, juste avant la mi-temps. Rarement confrontées à pareille situation, les Dragonnes ont su élever sensiblement leur intensité pour renverser la situation, et remporter sur la plus petite des marges leur neuvième victoire en neuf rencontres disputées.

Prochaine rencontre pour le Metz, ce dimanche aux Arènes contre Esbjerg, la seule équipe ayant battu le Metz Handball cette saison.